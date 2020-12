Mantovani: "Sui vaccini giusto accelerare, prima i medici" (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “La scienza ogni tanto fa miracoli”, commenta, soddisfatto, in un intervista al Corriere della Sera Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano e professore emerito dell'Humanitas University. Poi aggiunge: “Non mi riferisco solo al candidato della Pfizer, ma a tutti i vaccini in via di approvazione, anche se emergenziale. Lo abbiamo scritto nel rapporto dell'Accademia: è sicuramente un passo importante, che lascia aperte alcune incognite”. E sulle modalità della certificazione antivirale, dichiara: “Condividiamo l'idea di un'approvazione accelerata, perché non possiamo dimenticare il contesto: le vittime numerosissime e i problemi di salute che verranno, dato che stimiamo che pagheremo un caro prezzo negli anni in termini di incidenza di tumori”, quindi “ci sono una serie di passaggi ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “La scienza ogni tanto fa miracoli”, commenta, soddisfatto, in un intervista al Corriere della Sera Alberto, immunologo di fama mondiale, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano e professore emerito dell'Humanitas University. Poi aggiunge: “Non mi riferisco solo al candidato della Pfizer, ma a tutti iin via di approvazione, anche se emergenziale. Lo abbiamo scritto nel rapporto dell'Accademia: è sicuramente un passo importante, che lascia aperte alcune incognite”. E sulle modalità della certificazione antivirale, dichiara: “Condividiamo l'idea di un'approvazione accelerata, perché non possiamo dimenticare il contesto: le vittime numerosissime e i problemi di salute che verranno, dato che stimiamo che pagheremo un caro prezzo negli anni in termini di incidenza di tumori”, quindi “ci sono una serie di passaggi ...

