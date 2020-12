Manovra: riammesso emendamento sulla patrimoniale (Di giovedì 3 dicembre 2020) riammesso in Manovra l’emendamento sulla patrimoniale. Orfini-Fratoianni: “Ora si discuta, la nostra è una proposta redistributiva della ricchezza” L’emendamento alla Manovra economica, a doppia firma Nicola Fratoianni (Leu)- Matteo Orfini (Pd), per introdurre in Italia una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, redistribuendo le entrate per abbassare altri tipi di imposte, e’ stato riammesso in commissione Bilancio. Ne danno notizia i due presentatori durante… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020)inl’. Orfini-Fratoianni: “Ora si discuta, la nostra è una proposta redistributiva della ricchezza” L’allaeconomica, a doppia firma Nicola Fratoianni (Leu)- Matteo Orfini (Pd), per introdurre in Italia una tassasui grandi patrimoni, redistribuendo le entrate per abbassare altri tipi di imposte, e’ statoin commissione Bilancio. Ne danno notizia i due presentatori durante… L'articolo Corriere Nazionale.

