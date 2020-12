Luis Enrique: «Italia? Non la conosco bene. Belgio e Francia le più forti» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League che ha accoppiato le Furie Rosse all’Italia. «Per me la squadra migliore è il Belgio, seguita poi dalla Francia. Sono loro le due migliori per i risultati conseguiti finora. L’Italia non la conosco a fondo, so che sta attraversando un momento di cambiamento, ma ora abbiamo tempo per studiarla e prepararci sui loro punti forti e su quelli deboli. La vittoria contro la Germania ha mostrato i nostri progressi, il nostro attacco è stato molto forte e con il possesso palla siamo riusciti a farli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020), ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League che ha accoppiato le Furie Rosse all’. «Per me la squadra migliore è il, seguita poi dalla. Sono loro le due migliori per i risultati conseguiti finora. L’non laa fondo, so che sta attraversando un momento di cambiamento, ma ora abbiamo tempo per studiarla e prepararci sui loro puntie su quelli deboli. La vittoria contro la Germania ha mostrato i nostri progressi, il nostro attacco è stato molto forte e con il possesso palla siamo riusciti a farli ...

