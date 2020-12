LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: pettorali bassi per Vittozzi e Wierer (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Saranno dunque cinque le azzurre in gara: Lisa Vittozzi (4), Dorothea Wierer (11), Federica Sanfilippo (45), Irene Lardschneider (68) e Nicole Gontier (85). 16.10 I pettorali di partenza della gara di oggi: 1 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:30:30 1 2 HERRMANN Denise GER 1988 17:31:00 3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 17:31:304 Vittozzi Lisa ITA 1995 17:32:00 5 BESCOND Anais FRA 1987 17:32:30 6 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 17:33:00 7 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 17:33:30 8 BROON Mona SWE 1990 17:34:00 9 TODOROVA Milena BUL 1998 17:34:30 10 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 17:35:0011 Wierer Dorothea ITA 1990 17:35:30 12 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 17:36:00 13 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 17:36:30 14 SEMERENKO Valentina UKR 1986 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Saranno dunque cinque le azzurre in gara: Lisa(4), Dorothea(11), Federica Sanfilippo (45), Irene Lardschneider (68) e Nicole Gontier (85). 16.10 Idi partenza della gara di oggi: 1 ZDOUC Dunja AUT 1994 17:30:30 1 2 HERRMANN Denise GER 1988 17:31:00 3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 17:31:304Lisa ITA 1995 17:32:00 5 BESCOND Anais FRA 1987 17:32:30 6 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 17:33:00 7 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 17:33:30 8 BROON Mona SWE 1990 17:34:00 9 TODOROVA Milena BUL 1998 17:34:30 10 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 17:35:0011Dorothea ITA 1990 17:35:30 12 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 17:36:00 13 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 17:36:30 14 SEMERENKO Valentina UKR 1986 ...

