Lasciati aperti, ma senza clienti e senza bonus ristori (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Romano Diana e Romina paludi, Italexit Mi chiamo Diana Romano, sono una parrucchiera di Milano e sono portavoce insieme a Romina Paludi della nostra categoria. Il governo ha consentito a noi della categoria di rimanere aperti in zona rossa, ma non si è minimamente preoccupato di considerare che in realtà non abbiamo lavorato perché il 50% dei clienti ha paura, le persone non potevano uscire se non per vere necessità, ma soprattutto perché non hanno soldi. Inoltre, parte della mia clientela, essendo in una zona della città di Milano al confine con peschiera Borromeo, come per la maggior parte dei colleghi, arrivava dai comuni limitrofi. Insomma un disastro. Eppure non è stato predisposto alcun aiuto economico per noi parrucchieri Lasciati aperti, ma senza ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Romano Diana e Romina paludi, Italexit Mi chiamo Diana Romano, sono una parrucchiera di Milano e sono portavoce insieme a Romina Paludi della nostra categoria. Il governo ha consentito a noi della categoria di rimanerein zona rossa, ma non si è minimamente preoccupato di considerare che in realtà non abbiamo lavorato perché il 50% deiha paura, le persone non potevano uscire se non per vere necessità, ma soprattutto perché non hanno soldi. Inoltre, parte della mia clientela, essendo in una zona della città di Milano al confine con peschiera Borromeo, come per la maggior parte dei colleghi, arrivava dai comuni limitrofi. Insomma un disastro. Eppure non è stato predisposto alcun aiuto economico per noi parrucchieri, ma...

pparissenti : @gilardisil Giusto e non vanno neanche al ristorante perché secondo me è per loro che li hanno lasciati aperti il 25 e 26 a mezzogiorno - tedosit : @borghi_claudio Cari albergatori, vi abbiamo lasciati aperti, mica vorrete qualche contributo???? - Giacometta3 : RT @RobCalvano: @MilaSpicola Il che non toglie ovviamente che si può fare anche una patrimoniale sui grandi capitali, ma si iniziasse dal c… - RobCalvano : @MilaSpicola Il che non toglie ovviamente che si può fare anche una patrimoniale sui grandi capitali, ma si inizias… - MaxRibaudo : @EmanueleEC85 Il non contingentare le entrate nei negozi è una cazzata, vero. I ricongiungimenti prima del 20 sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciati aperti CHIUDERE I RISTORANTI SCELTA POLITICA, GLI SCIENZIATI LI AVREBBERO LASCIATI APERTI Virtù Quotidiane Proroga a Tirrenia, la trattativa è aperta. Ora spunta uno spiraglio, ore decisive

Ufficialmente nessuna novità, ma la trattativa tra Tirrenia-Cin e ministero dei Trasporti sulla proroga dei collegamenti da e per la Sardegna ieri sera è andata avanti per ore. Dalle prime indiscrezio ...

Decathlon apre a Palermo al Conca d’Oro ma la trattativa non decolla

Dei 180 dipendenti di Auchan Conad ne ha rilevato 120 che operano circa su due terzi dell'area ex Auchan. Dei 60 rimasti fuori 22 hanno accettato la proposta di esodo incentivato mentre in cassa integ ...

Ufficialmente nessuna novità, ma la trattativa tra Tirrenia-Cin e ministero dei Trasporti sulla proroga dei collegamenti da e per la Sardegna ieri sera è andata avanti per ore. Dalle prime indiscrezio ...Dei 180 dipendenti di Auchan Conad ne ha rilevato 120 che operano circa su due terzi dell'area ex Auchan. Dei 60 rimasti fuori 22 hanno accettato la proposta di esodo incentivato mentre in cassa integ ...