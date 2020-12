La Svezia è partita a cavallo e torna a piedi: costretta a chiudere le scuole (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefan Lofven, il primo ministro svedese, ha annunciato che tutte le classi scolastiche delle scuole superiori per i maggiori di 16 anni dovranno essere chiuse per contenere il contagio da coronavirus. Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stefan Lofven, il primo ministro svedese, ha annunciato che tutte le classi scolastiche dellesuperiori per i maggiori di 16 anni dovranno essere chiuse per contenere il contagio da coronavirus.

La Svezia è partita a cavallo e torna a piedi: costretta a chiudere le scuole

Come è noto, la Svezia non ha mai imposto misure di lockdown, preferendo puntare sul rispetto delle regole di distanziamento sociale. Tuttavia, ci sono 272.000 contagi e circa 7.000 morti ...

