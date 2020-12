Juve, la carica di Rabiot per il derby: 'Dobbiamo vincere a tutti i costi' (Di giovedì 3 dicembre 2020) TORINO - "derby? Dobbiamo continuare a crescere e Dobbiamo vincere questa partita a tutti i costi". Sono le parole di Adrien Rabiot ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di sabato in ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) TORINO - "continuare a crescere equesta partita a". Sono le parole di Adrienai microfoni di Sky Sport in vista della partita di sabato in ...

