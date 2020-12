Io, una giudice popolare al Maxiprocesso: la trama della docufiction (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Io, una giudice popolare al Maxiprocesso, docufiction prodotta dalla Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, che racconta il Maxiprocesso tenutosi a Palermo nella seconda metà degli atti Ottanta da una prospettiva diversa. Vediamo insieme la trama. Siamo in Sicilia. È il 1986. Caterina è una giovane insegnante di Cefalù, soddisfatta della sua vita, è felicemente sposata con Salvatore, un piccolo antiquario, e ha un figlio adolescente, Luca, appassionato di calcio. Un giorno la sua tranquilla quotidianità viene interrotta da una convocazione del tribunale di Palermo. È stata sorteggiata come giurata popolare per il Maxiprocesso, istruito dai giudici ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Io, unaalprodotta dalla Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, che racconta iltenutosi a Palermo nella seconda metà degli atti Ottanta da una prospettiva diversa. Vediamo insieme la. Siamo in Sicilia. È il 1986. Caterina è una giovane insegnante di Cefalù, soddisfattasua vita, è felicemente sposata con Salvatore, un piccolo antiquario, e ha un figlio adolescente, Luca, appassionato di calcio. Un giorno la sua tranquilla quotidianità viene interrotta da una convocazione del tribunale di Palermo. È stata sorteggiata come giurataper il, istruito dai giudici ...

