Il primo misuratore laser bilaterale

Leggi su wired

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Quando si devono effettuare lavori in casa ci si accorge dell’importanza degli strumenti che consentono di misurare le distanze in maniera precisa e senza dover passare da movimenti acrobatici o azioni ripetute più volte per verificare i numeri ottenuti. IlVG-80 SE sviluppato da Magpie Tech, azienda coreana con sede a Seul e negli Stati Uniti, mira proprio a semplificare e velocizzare la misurazione degli spazi, perché è sufficiente tenerlo nella posizione corretta e spingere il più grande dei quattro pulsanti integrati per conoscere la distanza esatta tra ile il punto d’interesse. Ma non solo, perché il vantaggio del dispositivo è la capacità di fornire la misura precisa anche nella direzione opposta rispetto a quella presa in considerazione. Allineando la misurazione delle due distanze, risulta quindi ...