Il Paradiso delle signore 5 | anticipazioni 4 dicembre 2020 | Roberta è vittima di un incidente

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il5 torna domani, venerdì 4, alle 15:55 su Rai1 con l'ultima puntata della settimana ma lenon portano buone notizie per. Il5 torna su Rai1 venerdì 4con una nuova puntata alle 15:55. Lesono portatrici di una brutta notizia per, che saràdi un. Silvia è angosciata per la situazione che si è venuta a creare con Federico e riceve il sostegno di Ernesta e Stefania. Marcello confessa a Salvo e ad Armando di non sentirsi tranquillo da quando il Mantovano si è rifatto vivo e nel frattempo ...