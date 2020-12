Il Covid non è tutto: la sanità pubblica in Lombardia era già compromessa (e ora rischia l’estinzione) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sul fronte dell’emergenza sanitaria, la Giunta regionale lombarda – in particolare col contributo del presidente Attilio Fontana (Lega) e dell’assessore al welfare (sta per “sanità”) Giulio Gallera, di Forza Italia – non è apparsa, per usare un eufemismo, all’altezza della situazione: tra disorganizzazione, ritardi, omissioni, appalti farlocchi, vaccini anti-influenzali introvabili (ma disponibili, a caro prezzo, nelle strutture sanitarie private…), medici di famiglia abbandonati a se stessi, case di riposo riempite insensatamente di malati di Covid e via elencando. Sono questioni al centro di accesi dibattiti politici, alcune pure di inchieste giudiziarie che, prima o poi, arriveranno al traguardo. Con scambi di accuse tra “governo” regionale e governo nazionale. Tornando tra la gente, l’insoddisfazione, come si usa dire oggi, è bipartisan: nel senso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sul fronte dell’emergenza sanitaria, la Giunta regionale lombarda – in particolare col contributo del presidente Attilio Fontana (Lega) e dell’assessore al welfare (sta per “”) Giulio Gallera, di Forza Italia – non è apparsa, per usare un eufemismo, all’altezza della situazione: tra disorganizzazione, ritardi, omissioni, appalti farlocchi, vaccini anti-influenzali introvabili (ma disponibili, a caro prezzo, nelle strutture sanitarie private…), medici di famiglia abbandonati a se stessi, case di riposo riempite insensatamente di malati die via elencando. Sono questioni al centro di accesi dibattiti politici, alcune pure di inchieste giudiziarie che, prima o poi, arriveranno al traguardo. Con scambi di accuse tra “governo” regionale e governo nazionale. Tornando tra la gente, l’insoddisfazione, come si usa dire oggi, è bipartisan: nel senso ...

