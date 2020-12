“Hai perso la testa?”. UeD, Gemma Galgani scatena Maria De Filippi. La reazione a quel gesto è epica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il trono ”over” di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e i telespettatori dimostrano di apprezzare. Ma dall’unione di Trono Over e Trono Classico il programma di Maria De Filippi è tornato ad appassionare come e più di prima. Nelle puntate, adesso, tutti possono interagire con tutti e questo crea senza dubbio delle interazioni imprevedibili che aggiungono pepe alle dinamiche del dating show di Canale 5. Troniste e tronisti possono, infatti, frequentare dame e cavalieri del Trono Over e ovviamente questi ultimi possono conoscere corteggiatori e corteggiatrici del Classico. Una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne è Gemma Galgani. La dama torinese che in questi anni è diventata uno dei personaggi di punta del dating show di Maria De Filippi grazie anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il trono ”over” di Uomini e Donne continua a regalare sorprese e i telespettatori dimostrano di apprezzare. Ma dall’unione di Trono Over e Trono Classico il programma diDeè tornato ad appassionare come e più di prima. Nelle puntate, adesso, tutti possono interagire con tutti e questo crea senza dubbio delle interazioni imprevedibili che aggiungono pepe alle dinamiche del dating show di Canale 5. Troniste e tronisti possono, infatti, frequentare dame e cavalieri del Trono Over e ovviamente questi ultimi possono conoscere corteggiatori e corteggiatrici del Classico. Una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne è. La dama torinese che in questi anni è diventata uno deinaggi di punta del dating show diDegrazie anche ...

