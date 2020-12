Giocano con una pistola credendola scarica: 16enne muore per un colpo accidentale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un errore fatale è costata la vita ad un giovanissimo di appena 16 anni. Il ragazzo è morto, colpito da un colpo di pistola accidentale, mentre si trovava con alcuni amici. Teatro del dramma, Salt Lake City, Utah (USA). Insieme alla vittima c’erano anche altri tre ragazzi, suoi amici. Ucciso da un colpo di pistola accidentale Secondo la ricostruzione della polizia avvenuta grazie alle testimonianze e riportata dai giornali locali, la morte del 16enne sarebbe stata accidentale. Insieme al giovane, che si chiamava Roman Karpunin, all’amico di lui, il 18enne Kaden Christiansen, c’erano anche altri ragazzi. Non è chiaro cosa stessero facendo, ma al loro intervento, sono risultati tutti quanti apparentemente sotto gli effetti di marijuana ed ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un errore fatale è costata la vita ad un giovanissimo di appena 16 anni. Il ragazzo è morto, colpito da undi, mentre si trovava con alcuni amici. Teatro del dramma, Salt Lake City, Utah (USA). Insieme alla vittima c’erano anche altri tre ragazzi, suoi amici. Ucciso da undiSecondo la ricostruzione della polizia avvenuta grazie alle testimonianze e riportata dai giornali locali, la morte delsarebbe stata. Insieme al giovane, che si chiamava Roman Karpunin, all’amico di lui, il 18enne Kaden Christiansen, c’erano anche altri ragazzi. Non è chiaro cosa stessero facendo, ma al loro intervento, sono risultati tutti quanti apparentemente sotto gli effetti di marijuana ed ...

Sport_Mediaset : Perché i #fuoriclasse giocano con i #calzettoni abbassati? Perché portano (quasi) tutti la maglia numero #dieci? L'… - Chiedonoperme : RT @danilo_marcelli: @OfficialASRoma Chiedo per un amico: ma cristante e pau lopez giocano con la Roma o con lo young boys? - BiagiomF : @fran_rkid Troppa mediocrità. Troppa. Poi sto fatto dell’approccio: cos’altro è se non la voglia (o non voglia) di… - BiagiomF : @jo19N26 Non mi piace nè come mette in campo la squadra, nè come prepara le partite e meno che meno tutte quelle sc… - repubblica : RT @fabriziobocca1: Milan, Napoli e Roma: che noia la fase a gironi dell' #EuropaLeague. Ne parliamo in #Bloooog! il Bar Sport di @repubbli… -