GF Vip 5 | Briatore “nero di rabbia” | pronto a ridiscutere gli accordi del divorzio

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nonostante fosse entrata al Grande Fratello Vip 5 per farsi conoscere come persona, come donna, di fatto il nome di Elisabetta Gregoraci è stato sempre associato al suo ex marito Flavio. Quest’ultimo viene costantemente tirato in ballo (di recente, per esempio, si è parlato di lui in relazione a Giulia Salemi) e non apprezzerebbe affatto. Anzi, secondo il settimanale “Nuovo” di Signoretti, l’ex manager della Formula 1 sarebbe addirittura furioso. Così arrabbiato che starebbe pensando diglidel, notoriamente molto vantaggiosi per la Gregoraci. Come prenderebbe lei questa decisione qualora fosse vera? Di certo non bene… Forse, come sostiene qualcuno, gli autori glielo hanno già comunicato, ed è per questo che è così nervosa in questi giorni? La verità la sapremo solo venerdì sera, ...