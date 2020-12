‘Gf Vip 5’ | Antonella Elia parla per la prima volta della rottura con Pietro Delle Piane E a proposito dei suoi taglienti giudizi sui vipponi…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 dicembre 2020)sono stati due dei protagonisti più discussisettima edizione di Temptation Island, la loro tormentata storia d’amore infatti ha appassionato milioni di telespettatori che con costanza e attenzione hanno seguito tutto il loro percorso sia all’interno del docu-reality di Canale 5 che unatornati alla realtà. I due, dopo tanti alti e bassi, si sono lasciati definitivamente ed era stata l’opinionista del Grande Fratello Vip a rivelare in diretta tv che era tornata single, anche se a quanto pare stare lontani pernon è per nulla facile, come ha confidato lei stessa durante un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna dopo la finesua storia ...