Francesco non riusciva a parlare: Dall'incubo bullismo, al successo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La storia di un ragazzo e della sua rivincita sulla vita e contro chi non lo lasciava mai in pace per la sua balbuzie. Francesco Acerbi (Facebook)La storia è quella di un ragazzo, insicuro, che si porta dietro le sofferenze di un lieve difetto fisico, la balbuzie. Un difetto accentuato da alcuni compagni di classe, che lo bullizzano ripetutamente, al punto da arrivare a far girare video con una sua imitazione. Francesco è sempre più demotivato, e comincia a vedere la sua vita come un completo e totale fallimento. Si iscrive all'Università, e si laurea, in breve tempo. Inizia a credere in se stesso, inizia a pensare che scrivere potrebbe essere l'alternativa al suo lieve difetto, un difetto superabile che può addirittura diventare una risorsa. E cosi Francesco comincia a credere in se stesso, inizia pensare che forse ...

