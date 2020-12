napolista : FIGC, elezioni fissate per il 22 febbraio 2021 Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno: il ministro Speranza sta pre… - capuanogio : Le elezioni della @FIGC si terranno il 22 febbraio 2021 al Roma Cavalieri Waldorf Astoria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina annuncia: elezioni il 22 febbraio 2021 a Roma - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina annuncia: elezioni il 22 febbraio 2021 a Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina annuncia: elezioni il 22 febbraio 2021 a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC elezioni

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - È iniziato alle 12 il Consiglio federale della FIGC in Via Allegri. Riunione con i soli Gravina, Lotito, Sibilia e Dal Pino in presenza, mentre collegati da remoto tutto ...Consiglio federale della Figc, domani, giovedì 3 dicembre, in Via Allegri: verrà fissata la data delle elezioni, il 22 febbraio 2021, a pochi giorni (2 marzo) del congresso Uefa ...