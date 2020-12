eFootball PES 2021 | Disponibile il Data Pack 3 0

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il3.0 diPESSEASON UPDATE èora per il download gratuito per le piattaforme PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One™, Xbox Series X/S e PC STEAM. Questo aggiornamento include 85 visi aggiornati dei giocatori tra cui quelli di Roger Ibañez (Roma), Jérémy Doku (Rennes), Pedri (Barcellona), Mislav Orši? (Dinamo Zagabria) e Orkun Kökçü (Feyenoord). In aggiunta ai nuovi visi, il3.0 include anche le divise da gioco ufficiali aggiornate di oltre 100 squadre tra cui quelle dell’Italia, del Brasile, del Galles, della Bulgaria, del Nantes, del Monaco e delle seguenti squadre di Serie A e Serie B: ATALANTA, ROMA, TORINO, UDINESE, BOLOGNA, CAGLIARI, PARMA, HELLAS VERONA, CROTONE, BENEVENTO, SPEZIA, SPAL, LECCE, CHIEVO, ...

Konami ha annunciato questa mattina di aver pubblicato la Patch 1.03.00 di eFootball PES 2021 Season Update, ossia il Data Pack 3.0. Le novità precise non sono state fornite, ma dal changelog reso pub ...Il Data Pack 3.0 di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE è disponibile ora per il download gratuito per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC STEAM. Questo aggiorname ...