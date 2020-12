Ecco spiegato perché il cuore batte più lento di notte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un studio di oltre 90 anni sui meccanismi che regolano il ritmo giorno-notte nella frequenza cardiaca è stato fondamentalmente contestato da un team internazionale di scienziati di Manchester, Londra, Milano, Maastricht, Trondheim e Montpellier. Il nervo vago – uno dei nervi del sistema nervoso autonomo che fornisce gli organi interni compreso il cuore – è stato a lungo ritenuto responsabile della frequenza cardiaca notturna più lenta. Ma lo studio condotto dall’Università di Manchester su topi e ratti ha scoperto che sia improbabile che il nervo vago sia direttamente coinvolto ma che è invece il nodo del seno – il pacemaker naturale del cuore – che ha il suo orologio, un orologio biologico. Il nodo del seno, hanno scoperto, sa quando è notte e rallenta la frequenza cardiaca di conseguenza. Le scoperte ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un studio di oltre 90 anni sui meccanismi che regolano il ritmo giorno-nella frequenza cardiaca è stato fondamentalmente contestato da un team internazionale di scienziati di Manchester, Londra, Milano, Maastricht, Trondheim e Montpellier. Il nervo vago – uno dei nervi del sistema nervoso autonomo che fornisce gli organi interni compreso il– è stato a lungo ritenuto responsabile della frequenza cardiaca notturna più lenta. Ma lo studio condotto dall’Università di Manchester su topi e ratti ha scoperto che sia improbabile che il nervo vago sia direttamente coinvolto ma che è invece il nodo del seno – il pacemaker naturale del– che ha il suo orologio, un orologio biologico. Il nodo del seno, hanno scoperto, sa quando èe rallenta la frequenza cardiaca di conseguenza. Le scoperte ...

Ecco spiegato perché il cuore batte più lento di notte

Dopo oltre 90 anni rivelato il meccanismo che regola il ritmo giorno-notte nella frequenza cardiaca, che è stato fondamentalmente provato da ...

Dopo oltre 90 anni rivelato il meccanismo che regola il ritmo giorno-notte nella frequenza cardiaca, che è stato fondamentalmente provato da ...