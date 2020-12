“Ecco, ora si spiega tutto”. Carlotta Dell’Isola nuova concorrente GF Vip ed è già polemica: “Gira una voce…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sta provocando numerose reazioni, non sempre positive, l’allungamento del Grande Fratello Vip e la conseguente ‘infornata’ di nuovi concorrenti dentro la casa. Ogni giorno è un susseguirsi di voci su un nuovo possibile ingresso e stavolta, per la partecipazione di un volto noto al reality di Signorini è sorta una nuova polemica. A muovere accuse è Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island che si è lamentata per l’ingresso di un personaggio che non sarebbe una vera e propria vip. In particolare Sofia se l’è presa con la decisione di far entrare un’altra ex partecipante all’Isola delle tentazioni e con quello che lei chiama un ‘sistema’ di conoscenze e amicizie che premierebbe sempre gli stessi. “Mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sta provocando numerose reazioni, non sempre positive, l’allungamento del Grande Fratello Vip e la conseguente ‘infornata’ di nuovi concorrenti dentro la casa. Ogni giorno è un susseguirsi di voci su un nuovo possibile ingresso e stavolta, per la partecipazione di un volto noto al reality di Signorini è sorta una. A muovere accuse è Sofia Calesso, exdi Temptation Island che si è lamentata per l’ingresso di un personaggio che non sarebbe una vera e propria vip. In particolare Sofia se l’è presa con la decisione di far entrare un’altra ex partecipante all’Isola delle tentazioni e con quello che lei chiama un ‘sistema’ di conoscenze e amicizie che premierebbe sempre gli stessi. “Mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri ...

EnricoLetta : Ora viene finalmente fuori che abbiamo assistito a settimane di irresponsabile isteria. Ecco i primi effetti dei ri… - virginiaraggi : Ecco i nuovi giochi per i bambini all’interno del parco dell’Ex-Snia, in via Prenestina. Ve ne avevo parlato recent… - nicola_pinna : Finisce ora (per me, non per i tanti volontari che ancora lavorano) una giornata drammatica. Ecco cosa resta ora ne… - Ornella_200 : Ecco siete contente???? Altro palo Per PIER !!!! Ha appena ammesso che la gente da fuori ha una percezione opposta… - nnatearchibald : @RealGilbert_ ecco ora va meglio HHAAHHA -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco ora Gp Bahrein, Vettel: «Ferrari, è stato bello ma ora vado avanti. E con l’Aston-Martin vi stupirò» Corriere della Sera