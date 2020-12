Dpcm: nessuna deroga, nemmeno per andare dai nonni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante tutto il periodo delle feste natalizie nessuna deroga agli spostamenti tra Regioni, neanche per ricongiungersi con parenti e anziani. Natale e Capodanno “blindati”, non sarà possibile spostarsi da un Comune all’altro. E misure più restrittive anche dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nella notte il Consiglio dei ministri ha messo nero su bianco nel Dpcm, che entrerà in vigore da domani, che ci sarà il blocco totale degli spostamenti tra Regioni. Le uniche deroghe concesse sono per comprovati motivi di salute, necessità o lavoro. Non sarà dunque possibile andare nelle seconde case né tanto meno spostarsi da un territorio all’altro per ricongiungersi con parenti rimasti da soli o con anziani. Dopo una lunga discussione, durata diversi giorni, il Cdm ha deciso di non concedere alcuna deroga. Dal 7 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante tutto il periodo delle feste natalizieagli spostamenti tra Regioni, neanche per ricongiungersi con parenti e anziani. Natale e Capodanno “blindati”, non sarà possibile spostarsi da un Comune all’altro. E misure più restrittive anche dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nella notte il Consiglio dei ministri ha messo nero su bianco nel, che entrerà in vigore da domani, che ci sarà il blocco totale degli spostamenti tra Regioni. Le uniche deroghe concesse sono per comprovati motivi di salute, necessità o lavoro. Non sarà dunque possibilenelle seconde case né tanto meno spostarsi da un territorio all’altro per ricongiungersi con parenti rimasti da soli o con anziani. Dopo una lunga discussione, durata diversi giorni, il Cdm ha deciso di non concedere alcuna. Dal 7 ...

