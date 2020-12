Coronavirus: Dpcm, impianti sciistici chiusi, riapriranno 7 gennaio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Stop alle piste da sci per l'intera durata delle festività natalizie. Gli impianti riapriranno il 5 gennaio. E' quanto conferma il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. "Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici - si legge nel testo pubblicato sul sito di Palazzo Chigi - gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Stop alle piste da sci per l'intera durata delle festività natalizie. Gliil 5. E' quanto conferma ilfirmato dal premier Giuseppe Conte. "Sonoglinei comprensori- si legge nel testo pubblicato sul sito di Palazzo Chigi - gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 72021, gli ...

