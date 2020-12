Bayern Monaco, Javi Martínez lascia ma trova subito una squadra (Di giovedì 3 dicembre 2020) Jave Martinez jolly del Bayern Monaco a fine stagione andrà via. Anzi sarebbe dovuto andare via dopo la finale di Champions League vinta con il PSG, ma invece causa la stagione compressa di impegni, è rimasto e sta giocando tanto contrariamente a quanto gli fu detto dai dirigenti. Nell'ultima sessione di calciomercato il suo ritorno all'Athletic Club Bilbao era addirittura scontato. Con la squadra tedesca ha già raggiunto la gloria, il basco infatti è uno dei pochi calciatori che può vantarsi di aver ottenuto due triplete. Hans-Dieter Flick gli ha consigliato di andarsene a settembre, poiché i suoi minuti sarebbero stati molto scarsi. Ma, contro ogni previsione, non è così.A causa degli infortuni che stanno accusando i suoi compagni di squadra, Martinez ha già giocato 578 minuti, distribuiti su 15 partite, sommando ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Jave Martinez jolly dela fine stagione andrà via. Anzi sarebbe dovuto andare via dopo la finale di Champions League vinta con il PSG, ma invece causa la stagione compressa di impegni, è rimasto e sta giocando tanto contrariamente a quanto gli fu detto dai dirigenti. Nell'ultima sessione di calciomercato il suo ritorno all'Athletic Club Bilbao era addirittura scontato. Con latedesca ha già raggiunto la gloria, il basco infatti è uno dei pochi calciatori che può vantarsi di aver ottenuto due triplete. Hans-Dieter Flick gli ha consigliato di andarsene a settembre, poiché i suoi minuti sarebbero stati molto scarsi. Ma, contro ogni previsione, non è così.A causa degli infortuni che stanno accusando i suoi compagni di, Martinez ha già giocato 578 minuti, distribuiti su 15 partite, sommando ...

OptaPaolo : 2011 - L’Inter ha ottenuto un successo fuori casa in #UCL contro un’avversaria tedesca per la prima volta da marzo… - OptaPaolo : 3 - Arturo Vidal è uno dei tre giocatori ad aver ricevuto un cartellino rosso con tre differenti squadre in Champio… - callio47 : Visto che già ci sono le teste di serie,tipo Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool,Barcellona,Chelsea ,alla rip… - RivadelJose : RT @RisorgINT: Il Bayern Monaco è fortemente interessata al classe 2002 Lucien #Agoume. Il francese, inspiegabilmente, non sta trovando spa… - Albi_JJ : Honorable Mentions: -Marius Grigonis, Zalgiris Kaunas: 51% dal campo, 55% da 3, 100% ai liberi, 15 di media. -Vlad… -