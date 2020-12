Zampa: ‘Divieto di spostamenti tra regioni dal 20 dicembre’ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ancora divieti per il periodo natalizio. Dopo la conferma del coprifuoco e l’anticipazione del divieto di spostamento fuori dal proprio Comune nei giorni di Natale e Capodanno, ecco che arriva anche l’impossibilità a spostarsi tra una regione e l’altra. Lo dichiara la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione“. Leggi anche: Coronavirus, a Natale (non) puoi: le regole per le Feste su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ancora divieti per il periodo natalizio. Dopo la conferma del coprifuoco e l’anticipazione del divieto di spostamento fuori dal proprio Comune nei giorni di Natale e Capodanno, ecco che arriva anche l’impossibilità a spostarsi tra una regione e l’altra. Lo dichiara la sottosegretaria alla Salute Sandra, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione“. Leggi anche: Coronavirus, a Natale (non) puoi: le regole per le Feste su Il Corriere della Città.

bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? 'Dal 20 dicembre ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore sol… - CorriereCitta : Zampa: ‘Divieto di spostamenti tra regioni dal 20 dicembre’ - laltraguanciama : RT @Alien1it: Questi disassati passeranno alla storia come i lanzechinecchi per aver distrutto scientemente e con soddisfazione l' economia… - Alien1it : Questi disassati passeranno alla storia come i lanzechinecchi per aver distrutto scientemente e con soddisfazione l… - vivere_sardegna : Zampa: “Dal 20 dicembre divieto spostamenti tra le Regioni, salvo necessità” -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa ‘Divieto BMW R1250GS Adventure HP: TEST - 1a parte, prova su strada La Stampa