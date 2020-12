Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)DEL 02 DICEMBREORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA N CODA A CESANO ALL’ALTEZZA DI VIA CESANESE IN DIREZIONEMENTRE IN VIA SALARIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA PALOMBARESE IN DIREZIONE FONTENUOVA A ...