Venezia | il Mose rientra in azione | il centro città resta asciutto – Il video

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilto inil 2 dicembre aper proteggere ladall’acqua alta, che in mare ha raggiunto una massima di circa 120 centimetri verso le 10.45. Con il sistema sollevato attualmente, spiega ilmaree del Comune, il livello dell’acqua è di 107 centimetri oltre le dighe, di 60 invece nella laguna interna, e lastorica è quindi all’. Più importante il fenomeno a Chioggia, dato che soffia vento di bora e non di scirocco: oltre le barriere del, il mare è a 111 centimetri, inil livello è a 90 centimetri. Ilè entrato inper la prima volta il 3 ottobre scorso, proteggendodall’acqua ...

La marea ha raggiunto quota 124 centimetri in mare aperto e 131 alla diga sud di Chioggia. Nella notte tra venerdì e sabato attesi nuovamente 120 centimetri (Tabella dal sito del centro… Leggi ...