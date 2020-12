Una volta il lutto durava quaranta giorni

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Era un momento anche di meditazione oltre che di ricordo e rispetto del morto. Chi era credente si appartava nelle preghiere. Era usanza il rosario a casa delle donne della famiglia. Con Maradona un po’ tutti riviviamo ricordi di lutti vissuti nella nostra infanzia. La meditazione oggi sono quei pensieri che si propongono da soli. Sono due che vanno e vengono nei miei. La forza della volontà che sposta le montagne. Con Diego e il Napoli vincitori, due scudetti e il trofeo europeo, potevamo mostrare il petto, il nostro orgoglio, il nostro riscatto. C’erano altri valori, allora. Le curve erano pezzi di Napoli, famiglie, bambini cresciuti a pastasciutta e Maradona. Le frittate sulle spalti. O ciuccio e il giro di campo. La violenza era bandita, gli ultrà non erano una cattiva parola. Lo stadio era lo stadio non il Colosseo. Vorrei tanto che non avessimo più nemici ma fratelli avversari. ...

