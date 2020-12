Su Sky il primo episodio speciale di “Euphoria” | ponte tra la prima e la seconda stagione

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo l’Emmy come migliore attrice in una serie tv drammatica a Zendaya, la più giovane di sempre, sulladi Euphoria c’era grande attesa. Sapendo però che per l’Italia si sarebbe dovuto aspettare l’anno prossimo. Invece, in contemporanea con la messa in onda americana, nella notte tra il 6 e 7 dicembre sarà festa anche su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV: dove alle 3.00 si potrà vedere ilEuphoria – Trouble don’t last always Parte uno: Rue – in replica dalle 23.00 del giorno dopo. Leggi anche ›: una serie tv che racconta (senza filtri) il mondo degli adolescenti ...