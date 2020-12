Questo Dpcm è contro l’amore! Rabbia social: “all’estero sì e da mamma no?” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le nuove restrizioni anti covid in arrivo con il nuovo Dpcm fanno indignare i social che protestano a gran voce. Natale con chi vuoi o con chi puoi? La risposta esatta dovrebbe essere la seconda e fra qualche giorno sarà ufficializzata dal Governo con il nuovo Dpcm che prevede restrizioni severe a Natale e durante le feste. Già sembrerebbe assurdo che si debba stare in casa e poi dal 7 gennaio via libera per tutti con il ‘rischio Ferragosto’. Ma poi ci sono incongruenze che gli utenti dei social hanno evidenziato con Rabbia. E’ nato anche #congiuntifuoricomune e su Twitter sono ormai a centinaia i messaggi che arrivano dopo le prime indiscrezioni che ormai sarebbero pressochè confermate, del nuovo Dpcm “contro l’amore” in arrivo nei prossimi giorni. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le nuove restrizioni anti covid in arrivo con il nuovofanno indignare iche protestano a gran voce. Natale con chi vuoi o con chi puoi? La risposta esatta dovrebbe essere la seconda e fra qualche giorno sarà ufficializzata dal Governo con il nuovoche prevede restrizioni severe a Natale e durante le feste. Già sembrerebbe assurdo che si debba stare in casa e poi dal 7 gennaio via libera per tutti con il ‘rischio Ferragosto’. Ma poi ci sono incongruenze che gli utenti deihanno evidenziato con. E’ nato anche #congiuntifuoricomune e su Twitter sono ormai a centinaia i messaggi che arrivano dopo le prime indiscrezioni che ormai sarebbero pressochè confermate, del nuovol’amore” in arrivo nei prossimi giorni. ...

Agenzia_Ansa : #Dpcm, #Boccia: 'A metà dicembre tutta Italia #gialla, il 7/1 #riparte.'Questo mese per mettere in #sicurezza il Pa… - LietellalietaM : #dpcm considerato che dovremo stare a casa da soli,abbiate la compiacenza di non parlare di covid dal 20 dicembre a… - tummyfullfhunny : mancano ancora 23 giorni a natale e tante cose possono cambiare. è NORMALE che ora facciano terrorismo psicologico,… - ItaliaViva : RT @francesco_scoma: Trovo sia giusto stringere ancora i denti per sconfiggere questo maledetto #COVID19. Ma allo stesso tempo credo che s… - corpinfrantumi : scusate non sto capendo un cazzo con questo nuovo dpcm, prima del 25 posso uscire del mio comune per vedere il mio ragazzo o no?? -