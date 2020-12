Puglia | 57647 positivi a test corona virus | incremento di 1668 rispetto a ieri Dall' inizio della pandemia Dati diffusi dalla Regione

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso: Il presidente, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento PromozioneSalute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 2 dicembre 2020 in, sono stati registrati 9.693per l’infezione da Covid-19e sono stati registrati 1.668 casi: 878 in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori, 6 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di ...