PS4 | Facebook avrebbe iniziato a cancellare foto e video condivisi con la console

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Più di un anno fa, Sony aveva annunciato cherimosso l'integrazione dida PS4. In questo modo gli utenti non sarebbero più stati in grado di caricare screenshot odei loro giochi sul social media. Anche se Sony non ha mai spiegato il motivo, la decisione è arrivata sulla scia dellaone di nuovi dettagli relativi al modo in cuiha raccolto le informazioni sugli utenti. Da allora le cose sono diventate più strane. Notato per la prima volta da alcuni possessori di PS4 su Reddit, sembra cheabbia lentamentetutti gli screenshot e le clip di gioco caricati in precedenza che gli utenti potrebbero aver caricato in passato. Anche se dalla fine del 2019 non è stato possibile caricare nuovi ...