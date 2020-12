Nel nome del padre | Mick Schumacher correrà in F1

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Di padre in figlio. Da Michael a Mick, nel nome dei Schumacher. Come se il Tempo avesse preso soltanto una rincorsa più lunga, un respiro che riassume passato e presente, aspettando il futuro che arriverà alla velocità della luce e rombando, come sempre succede in Formula 1. Mick Schumacher correrà il campionato del mondo di Formula 1 con la Haas, la scuderia statunitense motorizzata Ferrari.