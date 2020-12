Nasce il calendario 2021 “Let Us All Unite” da un’idea di Salvio Parisi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quest’anno è stato sicuramente l’anno più surreale e triste degli ultimi 50 anni, per questo l’invito per il nuovo anno in arrivo è quello di restare uniti, Nasce così “Let Us All Unite“, il calendario 2021 “Fashion & Food“, da un’idea di Salvio Parisi. «Let us all unite è un passaggio del celebre e splendido Discorso all’Umanità di Charlie Chaplin ne Il Grande Dittatore del 1940, una preghiera e un monito, poche parole altamente evocative e attuali», spiega il direttore Salvio Parisi. Tantissimi protagonisti del mondo dell’eno-gastronomia, della moda, dell’arte e in genere delle professioni, ha accolto l’invito in un mosaico di volti, storie e prodotti che costituiscono eccellenze partenopee e che hanno contribuito attivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quest’anno è stato sicuramente l’anno più surreale e triste degli ultimi 50 anni, per questo l’invito per il nuovo anno in arrivo è quello di restare uniti,cosìUs All Unite“, il“Fashion & Food“, dadi. «Let us all unite è un passaggio del celebre e splendido Discorso all’Umanità di Charlie Chaplin ne Il Grande Dittatore del 1940, una preghiera e un monito, poche parole altamente evocative e attuali», spiega il direttore. Tantissimi protagonisti del mondo dell’eno-gastronomia, della moda, dell’arte e in genere delle professioni, ha accolto l’invito in un mosaico di volti, storie e prodotti che costituiscono eccellenze partenopee e che hanno contribuito attivamente ...

