Mes: su riforma c'è fronda M5S, maggioranza confida in mediazione/Adnkronos (2) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Adnkronos) - Detto questo il corposo numero di parlamentari M5S che ha sottoscritto la lettera viene attenzionato dalla maggioranza. Specie riguardo ai numeri del Senato. Ma, spiegano fonti parlamentari dem, si confida che di qua al 9 dicembre la cosa venga ricomposta tra chi ritira la firma (come è già accaduto oggi) e l'azione dei vertici pentastellati per contenere il numero dei possibili dissidenti. Il fatto che Luigi Di Maio abbia definito "peggiorativa" la riforma del Mes non viene valutato come l'equivalente di un voto contrario in aula. "E' una critica, non ha detto di votare no", si osserva inquadrando i sommovimenti nel Movimento come posizionamenti interni. Inoltre si guarda anche a Forza Italia, sempre in un ottica di pallottoliere al Senato. Certo, se i 16 dissidenti votassero no e lo facesse anche Fi ...

