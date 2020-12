Marca: “il Real torna a naufragare contro lo Shaktar” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Marca titola “Chi ti ha visto e chi ti vede…” dopo la debacle del Real Madrid contro lo Shaktar, ma la vittoria dell’Inter gli dà un’altra chance contro il Gladbach. Buon primo tempo per i blancos che però sono affondati nel secondo. Quinta sconfitta in 15 partite in stagione per la squadra di Zinedine Zidane. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020)titola “Chi ti ha visto e chi ti vede…” dopo la debacle delMadridlo Shaktar, ma la vittoria dell’Inter gli dà un’altra chanceil Gladbach. Buon primo tempo per i blancos che però sono affondati nel secondo. Quinta sconfitta in 15 partite in stagione per la squadra di Zinedine Zidane. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

