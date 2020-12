Maestra licenziata per il video intimo: cosa accadde a scuola con la direttrice d’asilo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi, presso il Tribunale di Torino, è iniziato il processo per diffamazione nel caso di video intimi della Maestra d’asilo diffusi illecitamente . Al banco degli imputati ci sono la direttrice dell’asilo e la madre che ha contribuito a diffondere il video, recuperandolo dal cellulare del marito (compagno di calcetto dell’ex fidanzato della ragazza). Oggi in aula ha parlato proprio la Maestra d’asilo, che ha raccontato la vicenda soffermandosi in particolare sui risvolti negativi subiti dal punto di vista professionale, fornendo il ritratto di un contesto lavorativo che l’ha abbandonata in toto fin dal primo momento. La testimonianza in aula In aula, la giovane Maestra d’asilo ha raccontato tutto, trovandosi per la prima ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oggi, presso il Tribunale di Torino, è iniziato il processo per diffamazione nel caso diintimi delladiffusi illecitamente . Al banco degli imputati ci sono ladell’asilo e la madre che ha contribuito a diffondere il, recuperandolo dal cellulare del marito (compagno di calcetto dell’ex fidanzato della ragazza). Oggi in aula ha parlato proprio la, che ha raccontato la vicenda soffermandosi in particolare sui risvolti negativi subiti dal punto di vista professionale, fornendo il ritratto di un contesto lavorativo che l’ha abbandonata in toto fin dal primo momento. La testimonianza in aula In aula, la giovaneha raccontato tutto, trovandosi per la prima ...

CodegaMatteo : RT @alessioconforto: #Revenge #porn, quella da licenziare non è la #maestra di #Torino ma la #direttrice - gmlavolpe : RT @morenoAlmare: Revenge porn, la maestra licenziata: «Stravolta la mia esistenza. Ho paura di indossare un abito corto. La direttrice mi… - alessioconforto : #Revenge #porn, quella da licenziare non è la #maestra di #Torino ma la #direttrice - lccatt : RT @readyplayer1___: Revenge porn, la maestra licenziata: «Stravolta la mia esistenza. Ho paura di indossare un abito corto. La direttrice… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Revenge porn, parla per la prima volta la maestra di Torino: Ospite di Le Mattine di Radio Capital, con Selvaggia Lucarel… -

