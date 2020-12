(Di giovedì 3 dicembre 2020) La grande sorpresa arriva nel gruppo H. M.-PSG vede trionfare gli ospiti grazie alle reti di Neymar e Marquinhos . A nulla è servito il gol di Rashford. Ora, PSG e Lipsia sono tutte a nove punti. Nell’ultima giornata ci sarà da divertirsi. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solito 4-2-3-1 per gli inglesi di Solskjær. C’è de Gea a difendere la porta dei Red Devils, con Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Telles. Mediana con McTominay e Fred. Rashford, Bruno Fernandes e Martial sulla trequarti. In avanti c’è Cavani. Risponde il PSG di Tuchel con un 4-3-3. Torna Navas a difendere la porta dei francesi dopo l’avvicendamento con Rico in campionato. Davanti al portiere ci sono Marquinhos e Danilo, con le fasce sotto la visione di Florenzi e Kimpembe. Paredes vince il ballottaggio con Herrera ed affiancherà Danilo e Verratti. In avanti ...

MoliPietro : M.United-PSG: colpo grosso dei parigini - clikservernet : Champions League, il Psg batte lo United. Il Chelsea ne fa 4 al Siviglia - Noovyis : (Champions League, il Psg batte lo United. Il Chelsea ne fa 4 al Siviglia) Playhitmusic - - MCalcioNews : Manchester United-PSG 1-3, Tuchel: 'Essere quasi incinta, non significa essere incinta...' ? - MCalcioNews : Manchester United-PSG, Solskjaer: 'Se Marquinhos avesse avuto i tacchetti più lunghi...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : United PSG

Scopri le emozioni di M.United-PSG, gara valida per la penultima giornata del Girone H della Uefa Champions League 2020/2021.Giroud fa poker, nel Chelsea, come Simone Inzaghi contro il Marsiglia, sempre in Champions, nel 2003. Gli inglesi passano per primi, imponendosi a Siviglia. Tripletta per Kahveci, ...