L’orgia a Bruxelles e il deputato ungherese coinvolto | la scomunica di Tusk | «Il partito di Orbán non può stare nel Ppe»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Cos’altro Fidesz», ildel premierViktor«dovrebbe fare perché tutti voi vediate che semplicemente non si adatta alla nostra famiglia?». Il messaggio è comparso sul profilo Twitter di Donald, presidente delPopolare europeo, in riferimento – ma senza citarlo – allo scandalo che haun europarlamentare di Fidesz che ha partecipato a un festino a sfondo sessuale in un pub in violazione del lockdown a. Ildisiede nella famiglia del Ppe, ma è attualmente sospeso in attesa che ilprenda una decisione in merito. December 2, 2020 È di ieri, primo dicembre, la notizia dell’euroJózsef Szájer che, nella notte tra il ...