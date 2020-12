La vita in diretta, paura per l’inviato: aggredito nel corso di un servizio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La vita in diretta, momenti di paura per un inviato Rai a Manfredonia, aggredito nello svolgimento del suo lavoro. L’annuncio di Alberto Matano lascia di stucco. Manfredonia, un uomo di 38 anni sarebbe stato colpito con diversi colpi di coltello da suo figlio di appena 7 anni. Il bambino sarebbe intervenuto dopo l’ennesimo atto di violenza, come rivelato dal servizio andato in onda a La vita in diretta. Nel corso del servizio si apprende che il piccolo risulta tra gli indagati ma gli inquirenti starebbero svolgendo tutte le indagini del case. La vittima, Mario Renzulli, è morto a seguito di gravi ferite alla testa. Al termine del servizio Alberto Matano manda la sua solidarietà a un collega, inviato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lain, momenti diper un inviato Rai a Manfredonia,nello svolgimento del suo lavoro. L’annuncio di Alberto Matano lascia di stucco. Manfredonia, un uomo di 38 anni sarebbe stato colpito con diversi colpi di coltello da suo figlio di appena 7 anni. Il bambino sarebbe intervenuto dopo l’ennesimo atto di violenza, come rivelato dalandato in onda a Lain. Neldelsi apprende che il piccolo risulta tra gli indagati ma gli inquirenti starebbero svolgendo tutte le indagini del case. La vittima, Mario Renzulli, è morto a seguito di gravi ferite alla testa. Al termine delAlberto Matano manda la sua solidarietà a un collega, inviato ...

