Google Maps ti segnala le novità di negozi | bar e attività vicini a te

(Foto: Google)Se curiosando nella sezione Esplora di Google Maps avete visto comparire delle piccole immagini circolari, non preoccupatevi, Google Maps non sta introducendo le Storie come ha fatto pure Spotify. Si tratta di un nuovo feed di notizie che Big G chiama Community e che include post informativi sulle attività locali. Il gigante di Mountain View ha voluto date un tocco social alle sue mappe aggiungendo questa novità che agli occhi appare come un comune feed di notizie presente oramai in ogni social network. I post delle aziende locali si susseguono in una pagina a scorrimento verticale e l'utente può decidere di seguire il profilo dell'attività e, addirittura, assegnare i Mi piace ai post visualizzati a schermo.

Svolta social per le mappe. Il Community Feed mostra i post delle aziende presenti nei dintorni e offre aggiornamenti sulle loro offerte ...

