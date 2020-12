Giulia Salemi al Grande Fratello Vip | “Mai provato piacere Coi miei ex fingevo”

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una confessione choc quella di, che alVip ha deciso di confidarsi sulla sua intimità con Maria Teresa Ruta. La modella italo-persiana e influencer, 27 anni, avrebbe raccontato a Maria Teresa di aver sempre vissuto con dei blocchi nei confronti degli uomini, anche fisici., la cui più recente frequentazione nota è stata quella con Francesco Monte incontrato proprio alVip, ha dunque spiegato di non aver mai. Sì, proprio così: la giovane non avrebbe maifacendo l’amore, ma anzi avrebbe sempre finto. A raccontarlo lei stessa a Maria Teresa, quasi a naturalizzare il fatto che questo per lei sia un ...

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip avrebbe confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai provato piacere. Con i suoi ex avrebbe sempre finto ...