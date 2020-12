Diletta Leotta a sorpresa svela sui social di chi è davvero innamorata: “E’ vero amore” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oltre al calcio e al suo lavoro, Diletta Leotta sembra avere un'altra grande passione: quella per gli animali. La conduttrice DAZN ha infatti postato poco fa una foto su Instagram che la ritrae con chi, a detta sua, è il suo "vero amore": il suo cagnolino.Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CISaonIAFb7/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Oltre al calcio e al suo lavoro,sembra avere un'altra grande passione: quella per gli animali. La conduttrice DAZN ha infatti postato poco fa una foto su Instagram che la ritrae con chi, a detta sua, è il suo "amore": il suo cagnolino.Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CISaonIAFb7/" Golssip.

serieAnews_com : ?? #DilettaLeotta super sexy ?? #latoB e #schiena da urlo sui social per la giornalista di #Dazn - zazoomblog : Diletta Leotta altro che Daniele Scardina: foto con il suo vero amore - #Diletta #Leotta #altro #Daniele… - CelebHeaven : Diletta Leotta - matteo___90 : @IlMarcoDiOz @intimissimi Per non parlare del sessismo della pubblicità con Diletta Leotta. Come se un uomo non sia… - feetofap : Diletta Leotta #feet #toes #footfetish -