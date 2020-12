Daydreamer anticipazioni | CAN ci ripensa | non lascia la Turchia Ma YIGIT…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non durerà a lungo in Can Divit (Can Yaman) l’idea dire nuovamente la. Ad un anno dalla fine della storia con la sua “amata” Sanem Aydin (Demet Ozdemir), l’ormai ex pubblicitario sembrerà pentirsi di aver chiuso in fretta e furia la sua relazione e comincerà a gravitare di continuo attorno alla sua ex. Un particolare che, ovviamente, infastidirà parecchio l’editore Yigit (Utku Ates) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Christoph simula una rapina! E Ariane…– Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem, distanti ma vicini Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati allesapete sicuramente già che tutto partirà quando Can, dopo dodici mesi di assenza, tornerà ad ...