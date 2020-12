Dayane, Selvaggia e Adua si alleano contro la Gregoraci per difendere Giulia: “Ti ha fatto passare per quello che non sei” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Selvaggia, Dayane e Adua hanno preso le difese di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa hanno detto su Elisabetta Gregoraci Aumenta la tensione al Grande Fratello Vip, nel mirino di alcuni concorrenti è finita nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci. Alcuni concorrenti non hanno affatto gradito le accuse che la soubrette ha rivolto a Giulia Salemi. A detta sua scriveva a Briatore per ottenere cene e ospitalità gratuite durante la sua vacanza in Sardegna qualche anno fa. Dayane Mello, Adua Del Vesco e Selvaggia Roma si sono schierate dalla parte di Giulia Salemi nella casa più spiata d’Italia. La Salemi ieri in piscina si è sfogata con le sue amiche, ha ribadito che la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020)hanno preso le difese diSalemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa hanno detto su ElisabettaAumenta la tensione al Grande Fratello Vip, nel mirino di alcuni concorrenti è finita nelle ultime ore Elisabetta. Alcuni concorrenti non hanno afgradito le accuse che la soubrette ha rivolto aSalemi. A detta sua scriveva a Briatore per ottenere cene e ospitalità gratuite durante la sua vacanza in Sardegna qualche anno fa.Mello,Del Vesco eRoma si sono schierate dalla parte diSalemi nella casa più spiata d’Italia. La Salemi ieri in piscina si è sfogata con le sue amiche, ha ribadito che la ...

