Covid, il Regno Unito dà il via libera al vaccino di Pfizer. “Prime dosi già dalla dalla prossima settimana” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo via libera al mondo all’uso del vaccino contro il Covid-19 di Pfizer e BioNTech arriva dal Regno Unito, che sarà così uno dei primi Paesi al mondo a vaccinare la sua popolazione dopo l’approvazione della Mhra, l’agenzia regolatrice dei farmaci inglese. Pfizer ha detto che inizierà immediatamente a spedire forniture limitate in Uk e si sta preparando per una distribuzione ancora più ampia qualora dovesse ricevere l’autorizzazione a usare il vaccino anche dalla Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti, una decisione che potrebbe arrivare già la prossima settimana. Anche gli Usa e l’Unione Europea stanno infatti esaminando il vaccino Pfizer, insieme a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo viaal mondo all’uso delcontro il-19 die BioNTech arriva dal, che sarà così uno dei primi Paesi al mondo a vaccinare la sua popolazione dopo l’approvazione della Mhra, l’agenzia regolatrice dei farmaci inglese.ha detto che inizierà immediatamente a spedire forniture limitate in Uk e si sta preparando per una distribuzione ancora più ampia qualora dovesse ricevere l’autorizzazione a usare ilancheFood and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti, una decisione che potrebbe arrivare già lasettimana. Anche gli Usa e l’Unione Europea stanno infatti esaminando il, insieme a ...

