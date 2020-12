Ciclismo in lutto: morto Aldo Moser, primogenito della dinastia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È morto questa mattina, all'età di 86 anni, Aldo Moser, primogenito della famiglia trentina che ha scritto la storia e la leggenda del Ciclismo italiano. Aldo Moser era ricoverato da circa una settimana in seguito alle complicazioni del covid. Le sue condizioni nelle ultime ore si erano aggravate e non c`è stato nulla da fare. Professionista dal 1954 al 1974, corse anche con Fausto Coppi e conta dodici successi in carriera. È fratello di Enzo, Diego, Francesco e zio di Moreno, entrambi ciclisti professionisti.Tra i suoi successi figurano la Coppa Agostoni nel 1954, il Gran Premio Industria e Commercio di Prato nel 1955, due edizioni del Trofeo Baracchi nel 1958 e 1959 (in coppia con Ercole Baldini, con il quale arrivò secondo nel 1960), il Grand Prix ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Èquesta mattina, all'età di 86 anni,famiglia trentina che ha scritto la storia e la leggenda delitaliano.era ricoverato da circa una settimana in seguito alle complicazioni del covid. Le sue condizioni nelle ultime ore si erano aggravate e non c`è stato nulla da fare. Professionista dal 1954 al 1974, corse anche con Fausto Coppi e conta dodici successi in carriera. È fratello di Enzo, Diego, Francesco e zio di Moreno, entrambi ciclisti professionisti.Tra i suoi successi figurano la Coppa Agostoni nel 1954, il Gran Premio Industria e Commercio di Prato nel 1955, due edizioni del Trofeo Baracchi nel 1958 e 1959 (in coppia con Ercole Baldini, con il quale arrivò secondo nel 1960), il Grand Prix ...

