Borussia Dortmund-Lazio, Inzaghi: “Avremmo meritato di più, c’è rammarico” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “C’è rammarico, con 9 punti di solito sei qualificato. Ci rimane la grande prestazione, contro una squadra fortissima a giocare una partita di personalità. Avremmo meritato qualcosa in più per il secondo tempo”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il pareggio con il Borussia Dortmund in Champions League. “I due pareggi con Zenit e Bruges sono stati importanti come i 4 punti fatti con il Borussia. Pensavamo di essere già agli ottavi – ha detto l’allenatore biancoceleste a Sky Sport – un traguardo che manca da 20 anni. Siamo a un passo dalla qualificazione, ma prima pensiamo allo Spezia poi al Bruges: giocheremo una partita molto importante”. Una chiosa sul diverso rendimento della Lazio tra campionato e Champions, dove è ancora imbattuta: ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “C’è rammarico, con 9 punti di solito sei qualificato. Ci rimane la grande prestazione, contro una squadra fortissima a giocare una partita di personalità. Avremmoqualcosa in più per il secondo tempo”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Simone, dopo il pareggio con ilin Champions League. “I due pareggi con Zenit e Bruges sono stati importanti come i 4 punti fatti con il. Pensavamo di essere già agli ottavi – ha detto l’allenatore biancoceleste a Sky Sport – un traguardo che manca da 20 anni. Siamo a un passo dalla qualificazione, ma prima pensiamo allo Spezia poi al Bruges: giocheremo una partita molto importante”. Una chiosa sul diverso rendimento dellatra campionato e Champions, dove è ancora imbattuta: ...

