clikservernet : A serio rischio spostamenti di fidanzati e congiunti fuori Comune con nuovo DPCM di Natale - Noovyis : (A serio rischio spostamenti di fidanzati e congiunti fuori Comune con nuovo DPCM di Natale) Playhitmusic - - Brigata_GM : @pbersani @nove @AndreaScanzi @lucasommi72 Mi raccomando. Occhio a non andare troppo in disaccordo che c'è il serio… - NoiAretini : Bekaert, grido d'allarme dei sindacati: 'Silenzio assurdo sulla vicenda, serio il rischio dei licenziamenti' - Latina_Oggi : #Latina. Pochi fondi, terapie per la riabilitazione a serio rischio -

Ultime Notizie dalla rete : serio rischio

latinaoggi.eu

No alla riforma del Mes. È quanto hanno deciso di mettere nero su bianco 16 senatori e 42 deputati 5S in una lettera inviata ai vertici del Movimento in vista del voto in Parlamento il 9 dicembre. La ...In vista del voto del 9 dicembre, 17 senatori e 52 deputati scrivono ai vertici M5S per chiedere «un rinvio»: «Ma non vogliamo mettere a rischio la maggioranza» ...