A Milano i tamponi rapidi dal medico di base | “Li facciamo in una palestra | nel condominio non era possibile”

Al via a Milano i tamponi rapidi da parte dei medici di base. Nella palestra della parrocchia di Rogoredo vengono sottoposti al test i pazienti che hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid e che sono al decimo giorno di quarantena. "Ho ricevuto da Ats i primi cento tamponi che danno l'esito senza la necessità di essere processati in laboratorio. In caso di positività diventa necessario il tampone molecolare", spiega Fabrizio Marrali, medico di famiglia del quartiere alla periferia della città. Ad effettuare i test c'è un medico della zona, volontario della Croce Rossa Italiana.

