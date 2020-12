Treviri | ancora una volta sono stati diffusi foto e video nonostante l’appello della polizia

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 1 dicembre 2020) Come era successo a Vienna qualche settimana fa.non fa eccezione. Un’automobile è piombata sulla folla, in una zona pedonale, senza alcuna autorizzazione. Il veicolo ha travolto diverse persone che si trovavano nell’area: il bilancio provvisorio è di due morti e dieci feriti, al momento. Ma – in questi casi – sembra davvero che la preoccupazione principale delle persone sia quella di diffonderegrafie di un’area che, qualsiasi cosa sia, si trova in mezzo a una crisi. E a nullavalse le dichiarazioni quasi disperatedisu Twitter. LEGGI ANCHE > Cosa c’è davvero di ufficiale sull’attentato di Vienna, lafa il solito appello inascoltato BITTE TEILT KEINE BILDER UND ...